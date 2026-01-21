Посол в России: Китай выступает за развитие диалога с США

Отношения между Пекином и Вашингтоном "прошли через немало испытаний, однако китайская сторона неизменно придерживалась принципов взаимного уважения", заявил Чжан Ханьхуэй

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Пекин выступает за развитие диалога с Вашингтоном. Об этом заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй в колонке для ТАСС.

"Китайско-американские отношения прошли через немало испытаний, однако китайская сторона неизменно придерживалась принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, способствовала сохранению в целом устойчивой динамики развития двусторонних отношений", - отметил он.

Глава американского Минфина Скотт Бессент в ноябре 2025 года заявил, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести четыре очные встречи в 2026 году, помимо двух государственных визитов, лидеры могут провести переговоры на мероприятии Группы двадцати (G20) в Дорале (штат Флорида) и форуме АТЭС в Шэньчжэне.

30 октября 2025 года в Пусане (Республика Корея) состоялась встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Она продолжалась 1 час 40 минут. В начале консультаций Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие двусторонних отношений. Он также отметил, что переговорщики КНР и США достигли базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий. В свою очередь Трамп после встречи назвал ее замечательной.

