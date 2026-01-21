Стубб: "ужасного" сценария в ситуации с Гренландией удалось избежать

Президент Финляндии в то же время считает, что говорить об урегулировании проблемы преждевременно

НЬЮ-ЙОРКА, 22 января. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб считает, что "ужасного" варианта развития событий вокруг Гренландии удалось избежать, но говорить об урегулировании проблемы преждевременно.

"Полагаю, изначально были три сценария: хороший, плохой и ужасный. Хороший подразумевал, что мы найдем выход [из сложившейся ситуации] и начнем процесс, ведущий к своего рода безопасности в Арктике. Плохой заключался в эскалации тарифной войны между Европой и Соединенными Штатами, ужасный - это, конечно, военный захват. Безусловно, я не считаю, что ситуация урегулирована, но основное напряжение снято, мы не будем переходить на ужасную стадию. Мы теперь где-то между хорошим и плохим [вариантами]", - сказал он в интервью газете The Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что были подготовлены "рамки будущей сделки, касающейся Гренландии и, в действительности, всего арктического региона". Трамп не пояснил, в чем именно заключаются достигнутые договоренности, пообещав, что условия будут разъяснены позднее. Американский лидер также сказал, что объявленные ранее пошлины против поддерживающих Гренландию европейских стран не будут вводиться с 1 февраля.