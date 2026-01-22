В Нидерландах заявили, что отношения Европы и США уже не будут прежними

Европейские страны должны адаптироваться к новым реалиям, но при этом не потерять способность отстаивать свои интересы, считает и.о. премьера королевства Дик Схоф

ГААГА, 22 января. /ТАСС/. Отношения между Европой и Соединенными Штатами больше не вернутся к прежнему формату. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Дик Схоф, комментируя рост напряженности в трансатлантических отношениях на фоне ситуации вокруг Гренландии.

"Нет, они (трансатлантические отношения - прим. ТАСС) уже никогда не будут такими, как прежде. Мы были воспитаны в другое время, и это время не вернется", - сказал временный глава правительства, отвечая на вопрос журналиста телеканала RTL о будущем связей Европы и США. По его словам, европейским странам не следует "предаваться ностальгии", однако при этом важно сохранять собственные ценности.

"Это не означает, что мы должны сразу отказываться от ключевых принципов, на которых строится Европа. В то же время необходимо признать, что в мире сегодня действует право сильного и с этим приходится считаться", - отметил Схоф. Он полагает, что Европа должна адаптироваться к новым реалиям, не теряя собственной идентичности и способности отстаивать свои интересы на международной арене.

После переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не станут вводить анонсированные импортные пошлины в отношении европейских стран в связи с ситуацией вокруг Гренландии, поскольку появились контуры сделки.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.