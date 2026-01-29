Разведка Дании: уровень внешних угроз королевству достиг максимума за годы

Разведслужба обозначила такие угрозы, как деятельность России, усиление влияния Китая, соперничество в Арктике и исламистский терроризм

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Королевство Дания сталкивается с более многочисленными и серьезными угрозами своей безопасности, чем на протяжении многих предыдущих лет. Об этом говорится в ежегодном докладе Службы военной разведки Дании за 2025 год, опубликованном ведомством.

Согласно оценке разведслужбы, великие державы все чаще отдают приоритет собственным интересам и используют силу для достижения своих целей. В документе подчеркивается, что глобальное доверие и сотрудничество между странами находятся под угрозой.

В докладе выделяются четыре ключевых направления угроз: деятельность России, усиление влияния Китая, соперничество в Арктике и сохраняющаяся угроза исламистского терроризма. Там отмечается, что редактирование документа было завершено 2 декабря 2025 года.

Ранее посол России в Дании Владимир Барбин, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что если США "не возьмут" Гренландию - автономию в составе Дании, то это сделают Россия или Китай, заявил в интервью ТАСС, что Россия не имеет никаких притязаний на остров. Дипломат напомнил о словах министра иностранных дел Дании Ларса Лёкке Расмуссена на пресс-конференции в Вашингтоне 14 января, когда тот заявил, что ни Россия, ни Китай не угрожают сегодня Гренландии. Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, внутри НАТО паника, потому что некому пожаловаться на действия в отношении Гренландии Соединенных Штатов, которые "продолжают пугать Россией" и Китаем.

Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Вопрос независимости острова стал одной из ключевых тем на выборах в парламент Гренландии в марте 2025 года. Опросы общественного мнения показывают, что большинство гренландцев хотели бы этого, но они пока не решили, когда и как произойдет отделение. При этом опрос, проведенный в январе 2025 года, показал, что только 6% населения выступают за вхождение в состав Соединенных Штатов. Глава вашингтонской администрации не исключил применение силы для решения вопроса с Гренландией в интервью телеканалу NBC News в начале мая 2025 года. Позже, уже в январе нынешнего года, Трамп после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что появились контуры сделки по Гренландии.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство защищать остров от возможной агрессии.