Минобороны Украины назвало ложными данные Минобороны РФ о ракете, сбившей Boeing

"Это полная ложь и очередной фейк России. Это значит, что Россия не отказалась от своих планов подорвать авторитет Украины и в целом подорвать ситуацию на Украине. Им нужен повод для того, чтобы обострить ситуацию", - сказал министр в понедельник на брифинге в Киеве.

Ранее данное сообщение Минобороны РФ отверг спикер украинского парламента Андрей Парубий, также назвав его "очередным информационным фейком".

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов.

Минобороны РФ в понедельник представило данные, что сбившая малайзийский Boeing ракета была изготовлена в 1986 году в Долгопрудном, после чего отправлена в воинскую часть на территории Украины, откуда в Россию больше не возвращалась.