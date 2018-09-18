Госдеп: встреча Трампа и Путина демонстрирует приверженность США диалогу с РФ

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина служит одним из примеров того, что Вашингтон привержен диалогу с Москвой. Такую точку зрения обозначила во вторник заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Мы привержены диалогу, который становится все более важным. И примерами этого служат встреча президента Путина [с Трампом] в Хельсинки, встреча [помощника президента США по национальной безопасности Джона] Болтона с его [российским] коллегой, а чуть ранее - встреча госсекретаря [Майкла] Помпео с министром иностранных дел [РФ Сергеем] Лавровым", - подчеркнула она.

"Так что мы видим, что несмотря на нарушение ими [россиянами] своих обязательств [по международным договорам, в том числе, с точки зрения Вашингтона, по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ДРСМД], мы оставляем дверь открытой и остаемся приверженными выполнению своих обязательств", - утверждала Томпсон.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял этот вывод, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД. Это соглашение было подписано СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне.

Встреча Путина и Трампа прошла в Хельсинки 16 июля. Позднее российский лидер высоко оценил итоги этого саммита, однако заметил, что никто и не рассчитывал решить на нем все проблемы в отношениях двух стран. В развитие саммита в середине августа в Женеве также состоялась встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и Болтона, на которой они обсудили отношения Москвы и Вашингтона, ситуацию в Сирии, ядерную программу Ирана, вопросы кибербезопасности и противодействия терроризму.