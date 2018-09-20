Командующий ВВС Израиля находится в Москве, где передаст России данные о гибели Ил-20

"Да, могу подтвердить", - сказал он в ответ на запрос, прибыл ли глава ВВС в российскую столицу.

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин находится в Москве, куда он прибыл в четверг для передачи информации о гибели российского самолета Ил-20 над Средиземным морем, сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

В среду вечером пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что Норкин вылетит в Москву утром в четверг чтобы представить данные по инциденту 17 сентября с российским самолетом Ил-20, включая основные выводы расследования происшествия. Командующего сопровождают в ходе поездки в российскую столицу глава подразделения по международному сотрудничеству ВВС Израиля бригадный генерал Эрез Мэйсел и офицеры управления разведки и оперативного командования.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин во вторник в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху дал согласие на то, чтобы делегация экспертов во главе с главкомом ВВС Израиля привезла в Москву свои данные по крушению Ил-20. Он также сказал, что российский лидер в ситуации с гибелью самолета руководствуется данными Минобороны России, но добавил, что информация Израиля также будет изучена российскими экспертами.