Нетаньяху назвал очень важным сохранение координации с Россией по безопасности в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает очень важным сохранение координации с Россией в сфере безопасности в Сирии. Соответствующее заявление он сделал в четверг в видеообращении, распространенном его пресс-службой.

"Очень важно поддерживать координацию по безопасности между Израилем и Россией, поэтому я решил отправить в Москву командующего ВВС Амикама Норкина с двойной целью: чтобы продолжать защищать наших граждан и сохранить при этом сотрудничество между нашими странами", - сказал глава израильского правительства. "Мы имеем право на самооборону", - добавил он, отметив, что, по его мнению, в Сирии "корень проблемы заключается в попытке Ирана использовать сирийскую территорию для нападения на Израиль и вооружения его врагов, таких как [ливанское шиитское движение] "Хезболлах".

Как сообщил ранее в четверг корреспонденту ТАСС официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус, командующий ВВС Израиля Амикам Норкин находится в Москве, куда он прибыл в четверг для передачи информации о крушении российского самолета Ил-20 над Средиземным морем. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин во вторник в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху дал согласие на то, чтобы делегация экспертов во главе с главкомом ВВС Израиля привезла в Москву свои данные по крушению Ил-20. Песков также сказал, что российский лидер в ситуации с самолетом руководствуется данными Минобороны России, но добавил, что информация Израиля также будет изучена российскими экспертами.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что около 23:00 мск 17 сентября пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. В тот момент он, возвращаясь на авиабазу Хмеймим, находился в 35 км от побережья Сирии над Средиземным морем. Минобороны уточнило, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии. Пресс-служба Армии обороны Израиля распространила коммюнике, в котором выражается сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета Ил-20.