Госдепартамент подтвердил информацию о вызове посла США в МИД КНР

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент подтвердил в субботу информацию о вызове посла США в Китае Терри Бранстеда в МИД КНР, но отказался приводить подробности встречи.

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"Что касается встречи посла Брэнстеда с [представителями] МИД [КНР], мы можем подтвердить эту встречу, но мы публично не обсуждаем частные дипломатические контакты", - отметил представитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства, отвечая на запрос корреспондента ТАСС.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило о том, что МИД КНР вызвал Бранстеда в связи с санкциями Вашингтона в отношении китайского военного ведомства за сотрудничество с оборонными предприятиями России.

При этом внешнеполитическое ведомство КНР объявило об отмене участия Китая в нескольких совместных мероприятиях с Соединенными Штатами. 21 сентября в ходе представления, сделанного Бранстеду, китайская сторона потребовала "исправить ошибку" и отменить санкции. В противном случае, заявили во внешнеполитическом ведомстве, "китайские ВС предпримут ответные меры".

В четверг управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США сообщило, что Вашингтон ввел санкции в отношении управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР и его начальника Ли Шанфу в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) в связи с тем, что Китай осуществил закупку 10 истребителей компании "Сухой" (Су-35) в декабре 2017 года. По этой причине китайские власти сделали Соединенными Штатам "серьезное представление".