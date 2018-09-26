Постпред США Хейли считает, что речь Трампа на Генассамблее ООН неверно истолковали

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Выступление президента США Дональда Трампа на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН во вторник не стоило воспринимать превратно, каждая смысловая часть речи была адресована делегации конкретной страны или организации. Об этом сообщила в среду в эфире телеканала Fox News постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли.

"Он [Трамп] всегда обращается к конкретной аудитории. Когда он говорил о Киме [лидере КНДР Ким Чен Ыне], то он обращался к Киму, когда он говорил об ОПЕК и нужных шагах, он обращался к этой организации. Он говорил, чтобы она увеличила добычу для обеспечения снижения цен на нефть. Иными словами, он [Трамп] обращается к конкретному лицу или конкретной стране, которой он пытается таким образом направить послание", - пояснила американский дипломат.

Она подтвердила, что фрагмент выступления президента США, посвященный необходимости реформы мировой торговли, был обращен к "Мексике, Индии, Южной Корее, Японии". "Он таким образом дает понять, что не станет заниматься обсуждением Всемирной торговой организации, зато будет проводить двусторонние переговоры", - продолжала постпред США при ООН. По ее словам, курс Трампа на выход из международных соглашений и организаций, а также изменение условий экономических договоров обусловлен желанием "впервые не допустить, чтобы пострадали американцы".

Американские СМИ в своем большинстве сочли самым ярким моментом речи Трампа в ООН реакцию делегаций на слова об огромных успехах его администрации. "Менее чем за два года моя администрация достигла большего, нежели почти что все другие администрации в истории нашей страны", - сказал президент США. "Америка... - продолжил Трамп, после чего в зале раздался смех многих людей и гул.

"Не ожидал такой реакции, но ничего", - сказал Трамп с улыбкой, после чего смех стал гораздо громче, раздались аплодисменты. Лидер США продолжил выступление, заострив внимание на благоприятной экономической ситуации в его стране.

В этом году общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН проходят с 25 сентября по 1 октября. В них принимает участие руководство 196 стран, включая глав государств и председателей правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, его выступление запланировано на 28 сентября.