Трамп надеется, что операции против террористов в Идлибе будут "хирургически точными"

Трамп напомнил, что в среду утром на заседании Совета Безопасности ООН он поблагодарил Россию, Иран и Сирию за деэскалацию напряженности в провинции Идлиб, в которой, по данным США, проживают 3 млн человек и укрываются около 35 тыс. террористов. "Я отдал должное Ирану, России и Сирии за то, что они не сделали это [не продолжали военные операции]. Я надеюсь, что теперь они [операции против террористов] будут хирургически точными", - отметил президент США.

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. США надеются, что операции против террористов в сирийской провинции Идлиб будут "хирургически точными". Об этом заявил в среду американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, где проходит сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция пресс-конференции велась ведущими телеканалами страны.

С его точки зрения, в обратном случае "могли быть убиты миллионы мирных жителей". "И мне было бы стыдно", - признал Трамп, добавив, что Турция также внесла вклад в урегулирование ситуации в сирийской провинции. "Я мобилизовал социальные СМИ, отдал [помощнику президента США по национальной безопасности Джону] Болтону и [госсекретарю] Майку Помпео приказы не допустить этого", - рассказал Трамп, добавив, что впервые узнал о существовании Идлиба совсем недавно.

17 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились создать к 15 октября в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции.

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся пойти на примирение и добровольно сложить оружие.