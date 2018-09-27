Президента Вьетнама Чан Дай Куанга похоронили в северной провинции Нинбинь

ХАНОЙ, 27 сентября. /ТАСС/. Скончавшийся 21 сентября президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Чан Дай Куанг был похоронен в четверг с высшими воинскими почестями на своей малой родине - в северной провинции Нинбинь, расположенной в 90 км к югу от Ханоя. Церемония погребения главы государства прошла в общине Куангтхиен уезда Кимшон, из которого был родом Чан Дай Куанг.

Утром в четверг накрытый национальным флагом гроб с телом вьетнамского руководителя был вынесен из Государственного траурного зала министерства национальной обороны, где проходило прощание, и установлен на лафете. Похоронная процессия проследовала по центральным улицам вьетнамской столицы, на которых собрались тысячи людей, чтобы проводить в последний путь своего президента.

Чан Дай Куанг скончался 21 сентября на 62-м году жизни после продолжительной болезни. Страну он возглавлял чуть менее двух с половиной лет. В апреле 2016 года Национальное собрание (однопалатный парламент - прим. ТАСС) избрало Чан Дай Куанга президентом СРВ сроком на пять лет. Его кандидатура получила поддержку 91% депутатов.

До того, как стать главой государства, Чан Дай Куанг более 40 лет проработал в системе органов госбезопасности. Сразу же после окончания в 1975 году училища народной милиции в Ханое будущий президент поступил на службу в министерство общественной безопасности СРВ. В 2001 году он занял пост заместителя главы этого ведомства, а спустя 10 лет стал министром.

С 2006 года Чан Дай Куанг являлся членом Центрального комитета (ЦК) правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), а с 2011 года - членом Политбюро ЦК КПВ. В 2012 году ему было присвоено высшее звание в структуре правоохранительных органов Вьетнама - генерала народной милиции.