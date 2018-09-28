Эрдоган заявил, что в выступлении Трампа на ГА ООН полно противоречий

ТАСС, 28 сентября. Выступление президента США Дональда Трампа на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН было полно противоречий и вызвало критику со стороны других лидеров. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам по возвращении из Нью-Йорка, где он принял участие в ГА ООН.

"Высказанные Трампом взгляды вызвали реакцию и критику у многих лидеров. В его выступлении было много противоречий. С позиции "я сильный, значит я прав" не построить справедливый мировой порядок", - цитирует Эрдогана в пятницу газета Sabah. Он отметил, что Трамп, "обвиняя некоторые страны в проведении военных операций за пределами их границ, в то же время защищает оккупационную политику Израиля".

"Такое поведение не к лицу большой благородной стране. Ты [Трамп] говоришь, что больше не дашь денег палестинцам. Но предыдущие администрации взяли на себя такие обязательства. Понять такое сложно. Это - несогласованность [политики США], которую миру надо хорошо проанализировать", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган прокомментировал и свою встречу с Трампом на полях ГА ООН, сказав, что им удалось лишь кратко побеседовать "на ногах". "Там были и представители администрации, [Вице-президент] Майкл Пенс, [госсекретарь] Майкл Помпео, советник [Трампа по национальной безопасности] Джон Болтон, была и супруга президента. Он [Трамп] сказал мне "Увидимся", но я не пошел ужин, который он организовывал потом", - сообщил Эрдоган.

Он пояснил, что по схеме рассадки "рядом с Трампом сидел египетский президент [Абдель Фаттах] ас-Сиси", так что перед турецким лидером "даже не стоял вопрос о том, чтобы подойти к этому столу". Отношения Анкары и Каира остаются напряженными после свержения военными под руководством ас-Сиси президента Мухаммеда Мурси в 2013 году.