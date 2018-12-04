"Желтые жилеты" не дали ответа на предложения правительства Франции и готовят новые акции

ПАРИЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Представители французских "желтых жилетов", выступающих против повышения цен на автомобильное топливо, без энтузиазма встретили предложения премьер-министра Эдуара Филиппа. Представители движения в регионах заявили, что, несмотря на озвученные во вторник меры, продолжают готовиться к новым акциям протеста.

Французский экономист Марк Руссе, комментируя ТАСС объявленные правительством меры, отметил, что "конфликт уже нанес невосполнимый ущерб экономике". "Желтым жилетам" следовало бы принять во внимание интересы общества, так как в конечном счете все эти акции протеста будут бить по карману налогоплательщиков", - заявил он. Руссе поддержал предложенные правительством меры и подчеркнул, что "они сбалансированы и учитывают интересы всех сторон".

Друэ подверг власти критике за слишком запоздалую реакцию. "Правительство сильно отстает от того, что происходит на местах, - заметил он. - Невозможно размышлять над ответом так долго".

"Градус кризиса не понизился", - считает аналитик Эрик Друэ, разделяющий многие из взглядов "желтых жилетов". "Меры Филиппа не убедили. Единственные анонсы, которые мы услышали, касались моратория на рост налогов или замораживания тарифов", - отметил он.

Резких изменений пока не произошло. Манифестанты сняли блокаду нефтехранилища в Бресте, но оставили в Лориане, несмотря на обещания премьер-министра.

Как отметил в разговоре с ТАСС французский политолог Кристоф Баго, "кардинальные изменения пока трудно прогнозировать, пока нужно подождать, как будут развиваться события". "В любом случае уже сейчас можно говорить о том, что власти сделали шаг навстречу и пошли на определенные уступки, - сказал он. Баго считает, что действия правительства были ожидаемыми. "Ситуация в стране накалилась до такой степени, что [президент Франции] Эмманюэль Макрон не мог не отреагировать. Для него этот шаг, однако, был непростым, поскольку он не привык уступать", - сказал он.

"Желтые жилеты" подвергли критике президента, не сделавшего пока развернутых заявлений по выходу из социального кризиса. "Мы так и не услышали президента", - сказала представитель движения.

Летиция Деваль, пресс-секретарь движения в департаменте Валь-д'Уаз, отметила, что "желтые жилеты" ожидают от правительства более масштабных шагов. "Необходимо ввести налог на деятельность цифровых гигантов, у которых много денег. Следует перераспределить богатства, увеличить налог солидарности. Франция не бедная, Франция - богатая страна", - заявила она.

По его словам, "французы не хотят крохи, они хотят весь багет". "Движение ждет полной отмены налогов на топливо и не станет довольствоваться полумерами", - подчеркнул он. По его мнению, "слишком малым является и срок действия моратория, поскольку уже через шесть месяцев налоги могут быть возвращены". Он потребовал "прислушиваться к мнению народа и проводить на регулярной основе референдумы по важнейшим социальным вопросам".

"Мы приняли к сведению позицию правительства, но считаем, что она опоздала, - сказал журналистам представитель протестного движения в парижском регионе. - "Желтые жилеты" продолжают подготовку к новым манифестациям".

Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

"Желтые жилеты" против Макрона. Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

Как ранее сообщили в Елисейском дворце, президент не собирается в ближайшее время делать какие-либо заявления относительно сложившейся ситуации. В Елисейском дворце во вторник пояснили, что "объявление полугодового моратория на налоговые меры не представляет отступления от цели, но только изменение в средствах".

"Наши интересы в экологической области остаются. "Желтые жилеты" говорят нам: "Остановите налоги". Мы это понимаем, мы просто не хотим замыкаться в налоговых дискуссиях", - отметил источник в окружении президента. По его словам, "Эмманюэль Макрон вовсе не считает абсурдными призывы "желтых жилетов".

"Они согласуются с тем, что президент и его окружение слышали во время президентской кампании 2017 года, - отметил сотрудник администрации французского лидера. - Не мало сделано с начала президентской "пятилетки", и многие запросы "желтых жилетов" находятся в процессе рассмотрения".

Уступки властей

Во Франции с середины ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо. Участники манифестаций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов, в связи с чем движение получило название "желтые жилеты". В минувшую субботу в центре Парижа прошли новые манифестации, которые вылились в массовые беспорядки. Были зафиксированы многочисленные случаи грабежей и вандализма.

Во вторник премьер-министр страны Эдуар Филипп провел встречу с парламентской фракцией правящей партии "Республика на марше" при закрытых дверях. По итогам консультаций он обратился к согражданам в прямом эфире, сообщил о том, что правительство приняло решение ввести мораторий на наиболее критикуемые меры. В частности, речь идет о том, что власти не будут повышать в ближайшие полгода налоги на автомобильное топливо, электричество и газ и временно откажутся от введения новых и более дорогостоящих правил технического контроля автомобилей.