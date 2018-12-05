Турция готова провести международное расследование убийства Хашкаджи

АНКАРА, 5 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна готова инициировать международное расследование по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в случае возникновения каких-либо трудностей. Об этом он сообщил в среду в Брюсселе.

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"Мы продолжаем расследование убийства Хашкаджи и полны решимости довести дело до конца. Если мы столкнемся с проблемами, то инициируем международное расследование", - приводит его слова телеканал Haberturk.

Чавушоглу также указал, что Саудовской Аравии следует "быть откровенной перед Турцией и всем мировым сообществом в этом расследовании".

Ранее турецкий суд выдал 5 декабря ордер на арест бывшего заместителя Службы общей разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири и экс-советника наследного принца Сауда аль-Кахтани, которые подозреваются в причастности к убийству Хашкаджи.

Ранее в среду американские сенаторы, для которых директор ЦРУ Джина Хэспел провела закрытый брифинг об обстоятельствах убийства журналиста, сделали вывод, что наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд имеет прямое отношение к преступлению.