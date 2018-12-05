Белый дом: аудиозаписи убийства Хашкаджи не указывают на заказчика преступления

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Американские эксперты, прослушавшие аудиозаписи убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, считают, что они напрямую не указывают на заказчика преступления. Об этом сообщил во вторник в Вашингтоне на конференции, организованной газетой The Wall Street Journal, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Видеозапись его выступления выпустил в среду в эфир телеканал C-SPAN .

Советника президента спросили, дают ли аудиозаписи убийства журналиста понять, кто является его заказчиком. "Нет, их прослушали эксперты со знанием [арабского] языка... Я не слушал их, моя команда прослушала эти аудиозаписи", - отметил Болтон, добавив, что ознакомился с выводами разведки по этому делу и не нашел ничего, что могло подтвердить вину наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.

Он поставил под сомнение необходимость политическим деятелям слушать такого рода аудиозаписи. "Для этого у нас есть в разведке эксперты по анализу данных. Я не [детектив] Эркюль Пуаро. Может быть это журналисты и законодатели считают себя таковыми, но я полагаюсь на наших аналитиков, которые слушают [такие аудиозаписи], разбираются в них и предоставляют нам свои лучшие выводы", - считает советник главы Белого дома.

Болтон подчеркнул необходимость "установить все факты" в деле об убийстве Хашкаджи и "не стал ничего исключать в этой ситуации". "Суть в том, что в конечном итоге отношения [с королевством] очень важны для Соединенных Штатов, но мы хотим получить ответы на все вопросы", - указал он.

Ранее телеканал Huber Turk сообщил, что директор ЦРУ Джина Хэспел прослушала в Турции и привезла в Вашингтон аудиозаписи из генконсульства Саудовской Аравии, на которой есть голоса семи саудовцев и доказательства избиения Хашкаджи. В среду американские сенаторы, для которых Хэспел провела закрытый брифинг об обстоятельствах убийства 2 октября журналиста, пришли к выводу, что наследный принц королевства имеет прямое отношение к убийству.

Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.