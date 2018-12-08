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DPA: новым генсеком ХДС станет глава молодежной организации партии Пауль Цимиак

Сообщается, что новый председатель партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально представит Цимиака на съезде ХДС в Гамбурге

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Глава Junge Union, молодежного крыла германского Христианско-демократического союза, 33-летний Пауль Цимиак - наиболее вероятный кандидат на должность нового генсека партии. Об этом сообщило в субботу агентство DPA со ссылкой на собственные источники.

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Должность генсека стала вакантной после того, как Аннегрет Крамп-Карренбауэр накануне была выбрана председателем ХДС после 18 лет руководства Ангелы Меркель.

Ожидается, что в течение дня Крамп-Карренбауэр официально представит Цимиака на съезде партии в Гамбурге, после чего за его кандидатуру проголосуют делегаты.

Политика Цимиака близка взглядам представителя консервативного крыла партии Йенса Шпана, который накануне проиграл борьбу за пост председателя. Считается, что Крамп-Карренбауэр своим выбором попытается предотвратить раскол между консерваторами и центристами в ХДС. DPA называет кандидатуру Цимиака "неожиданной".

Теги
Меркель, АнгелаГермания
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