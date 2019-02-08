{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

Болтон призвал Россию поддержать лидера оппозиции Венесуэлы

Помощник президента США по нацбезопасности заявил, что у Москвы еще есть время на признание Хуана Гуайдо главой республики
Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон AP Photo/ Evan Vucci
Описание
Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон
© AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что у России еще есть время, чтобы поддержать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

На эту тему
"Народ Венесуэлы должен определить свое будущее". Кто в ЕС поддержал Гуайдо

"У России и других стран еще есть время, чтобы присоединиться к сообществу ответственных стран и признать Гуайдо и Национальную ассамблею", - написал он в пятницу в Twitter.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что единственным выходом из кризиса в Венесуэле является диалог между правительством и оппозицией. Министр указал на обеспокоенность России тем, что ряд западных стран, признав лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента, пытаются подменить инициативу налаживания диалога идеей смены режима в стране.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Теги
СШАВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеБолтон, Джон
Гибель саудовского журналиста в Турции
Помпео предоставил сенаторам США информацию по расследованию убийства Хашкаджи
Однако сенатор Роберт Менендес заявил, что полученный ответ госсекретаря США "весьма далек от того, что требует законодательство"
Читать полностью