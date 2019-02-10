"Желтые жилеты" не собираются вступать в альянс с итальянским "Движением"

РИМ, 10 февраля. /ТАСС/. Французское протестное движение "желтых жилетов" не намерено вступать в альянсы с итальянским "Движением "5 звезд". Об этом заявила в опубликованном в воскресенье интервью газете Corriere della Sera одна из французских активисток Ингрид Левавассер, предложившая первый список кандидатов от "желтых жилетов" на выборах в Европарламент.

"Сейчас вопрос об альянсе с "Движением "5 звезд" не стоит. Полезно познакомиться, обменяться мнениями, но не более того, во всяком случае на данном этапе",- сказала она. По ее словам, "желтых жилетов" интересует, как родившееся в на волне протеста итальянское "Движение" превратилось в полноценную политическую партию (ныне входит в правящую коалицию).

Левавассер также выразила недоумение, как встреча лидера "Движения" вице-премьера и министра итальянского правительства Луиджи Ди Майо с представителями "желтых жилетов" могла привести к серьезному дипломатической кризису между Францией и Италией. "Это не умещается в разумные рамки. Естественно, "желтые жилеты" не могут считаться ответственными за эти сложности между Францией и Италией, которые появились раньше", - сказала Левавассер.

Ранее Франция отозвала для консультаций своего посла в Риме. Последний раз к такой мере Париж прибегал в 1940 году после "вооруженной агрессии" Бенито Муссолини. Резкому ухудшению двусторонних отношений стран-союзниц предшествовал целый ряд взаимных претензий и обвинений. Хотя наиболее антифранцузски настроенным в нынешнем правительстве Италии считается вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини, неоднократно позволявший себе личные выпады против президента Франции Эмманюэля Макрона, к резкой реакции в итоге привели действия второго вице-премьера - министра экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо.

"Пятизвездные" и "желтые жилеты" - к новой Европе

Именно Ди Майо, будучи политическим лидером одной двух правящих партий - "Движение "5 звезд", первым из всех европейских политиков выразил публично поддержку французским "желтым жилетам". Более того, на европейском уровне он способствует признанию движения уличных протестов, часто завершающихся беспорядками, как легитимной политической силы. Не исключено, что "Движение" рассматривает возможности альянса с кандидатами от движения "желтых жилетов" в будущем Европарламенте. Пока никаких официальных объявление не было, хотя именно пути "изменения Европы" обсуждались в ходе личной встречи Ди Майо с кандидатами от "желтых жилетов".