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Трамп выдвинул посла США в Канаде Келли Крафт на должность постпреда при ООН

По мнению президента США, на предыдущем посту Крафт "проделала великолепную работу"
Келли Найт Крафт AP Photo/Alex Brandon
Описание
Келли Найт Крафт
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Дональд Трамп выдвинул посла США в Канаде Келли Крафт на должность постоянного представителя страны при ООН.

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"Я рад объявить о том, что Келли Крафт, наш нынешний посол в Канаде, выдвигается на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН. Келли проделала великолепную работу, представляя нашу страну. Я не сомневаюсь в том, что под ее руководством наша страна будет представлена на высочайшем уровне. Мои поздравления Келли и всей ее семье", - написал президент в пятницу на своей странице в Twitter.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Трамп рассматривал четырех кандидатов на должность постпреда при ООН: Келли Крафт, свою экс-советницу Дину Пауэлл, посла в Германии Ричарда Гренелла и бывшего кандидата-республиканца в сенаторы от штата Мичиган Джона Джеймса. По данным агентства, в Белом доме также обсуждали возможность выдвижения на этот пост дочери президента Иванки Трамп.

Никки Хейли, занимавшая должность постпреда США при ООН с января 2017 года, объявила о своей отставке в октябре 2018 года.

7 декабря 2018 года Трамп заявил о намерении выдвинуть на этот пост главу пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт. Однако на прошлой неделе стало известно, что та сняла свою кандидатуру.

В новость были внесены изменения (02:59 мск) - добавлены подробности после первого абзаца

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КанадаСШАТрамп, ДональдХейли, НиккиОтставка постпреда США при ООН Никки Хейли
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