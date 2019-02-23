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Порошенко вновь заявил, что Путин не ответил на его телефонный звонок

Президент России ранее объяснял нежелание отвечать на попытки президента Украины поговорить по телефону тем, что не хочет участвовать в его избирательной кампании
Президент Украины Петр Порошенко REUTERS/Christian Hartmann
Описание
Президент Украины Петр Порошенко
© REUTERS/Christian Hartmann

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз пожаловался на то, что президент России Владимир Путин не ответил на его телефонный звонок после инцидента в районе Керченского пролива. Интервью украинского лидера было показано в пятницу в эфире телеканала Fox News.

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Порошенко был задан вопрос о том, встречался ли он с Путиным. "Да, много раз", - ответил он. Порошенко добавил, что "в последний раз" предпринял "попытку поговорить с ним" в тот день, когда произошел инцидент в Керченском проливе.

"И я просто позвонил ему и сказал: "Что происходит?"", - отметил Порошенко. "Он не ответил [на звонок]", - добавил украинский президент.

В декабре 2018 года Путин заявил, что не отвечает на попытки Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его избирательной кампании. Глава государства описал "нехитрую комбинацию" Порошенко, связанную с украинской провокацией в Керченском проливе. "Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом", - сказал тогда Путин, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать отсутствие телефонного разговора с Порошенко, о котором просила украинская сторона. "Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании", - пояснил президент РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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