На Украине предложили изменить правила отбора участников на "Евровидение"

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко выступил с инициативой об изменении правил национального отбора на международный конкурс "Евровидение", куда, по его мнению, необходимо добавить пункт о недопуске тех артистов, которые гастролируют в России.

Победившая в финале зрительского голосования для участия в "Евровидении" от Украины певица Maruv в итоге не будет представлять страну на песенном конкурсе. Ее кандидатура вызвала критику среди части украинского общества, а также была негативно воспринята со стороны многих политиков в связи с ее гастролями в России. После этого Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ), которая является организатором отбора на "Евровидение", выставила Maruv жесткие условия контракта, подписывать документ певица отказалась.

"Надо, во-первых, делать изменения в самих правилах отбора - такие изменения, которые предусматривают ограничение для тех исполнителей, которые гастролируют на территории государства-агрессора. Это даже не в законе, а в правилах отбора, поскольку "Евровидением" на Украине занимается общественный вещатель. Потому что именно "Общественное телевидение" является членом Европейского вещательного союза... и вот они сами определяют правила отбора. Могут вообще без каких-либо публичных конкурсов просто назначить, могут провести какой-то узкий экспертный конкурс, а могут с привлечением экспертов и также широкого голосования, как они будут выбирать в дальнейшем - это их прерогатива, исключительное полномочие", - отметил Кириленко в эфире телеканала "Прямой".

По его мнению, так как представитель страны на конкурсе сразу попадает под пристальный пресс внимания, он должен соответствовать статусу. "Он должен владеть огромным количеством вопросов, он должен соответствовать высокому статусу представителя страны, а не только самого себя. И поэтому возник этот конфликт вокруг нынешнего отбора", - считает вице-премьер.

Решение о том, кто представит Украину на "Евровидении", все еще не принято. Национальная общественная телекомпания Украины будет проводить во вторник переговоры о новом участнике вместо победившей певицы Maruv, не согласившейся на условия контракта.