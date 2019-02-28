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CNN: Трамп склоняется к тому, чтобы выдвинуть Шанахана кандидатом на пост главы Пентагона

По данным телеканала, Патрик Шанахан произвел положительное впечатление на президента США

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы выдвинуть кандидатом на пост министра обороны Патрика Шанахана, который сейчас является исполняющим обязанности главы Пентагона. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

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По словам его источников, Шанахан произвел положительное впечатление на американского лидера. На предложение своего помощника в Белом доме рассмотреть иные кандидатуры Трамп якобы ответил: "Почему я не могу оставить Шанахана?" По сведениям источника телеканала, Трамп отметил тогда, что Шанахан хорошо справляется со своими обязанностями.

В публикации сообщается, что Шанахан, в частности, соглашался с Трампом по поводу того, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) потерпела поражение в военном отношении, а также в вопросах, касающихся объявления режима чрезвычайного положения на южной границе США. По данным телеканала, президент США полагает, что Шанахан не будет настаивать на проведении какого-либо политического курса, отличного от того, который считает верным сам Трамп.

В число других возможных кандидатов, по сведениям телеканала, входят министр ВВС США Хезер Уилсон, экс-сенатор Джим Тэлент и министр армии Марк Эспер. Перед назначением на пост министра обороны кандидат должен получить одобрение Сената Конгресса США.

Газета Politiko в январе сообщила, что по меньшей мере два человека ответили отказом на предложение Трампа занять пост министра обороны вместо сложившего полномочия 1 января Джеймса Мэттиса.

19 декабря Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. 20 декабря он сообщил в Twitter о том, что Джеймс Мэттис уходит в отставку с поста главы Пентагона. Исполняющим обязанности министра обороны был назначен Шанахан, являвшийся до этого первым заместителем Мэттиса. Мэттис в своем прошении об отставке сообщил, что принял решение покинуть должность из-за расхождения во взглядах с президентом.

Теги
СШАТрамп, ДональдМэттис, Джеймс
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