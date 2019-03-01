США ввели визовые ограничения против десятков должностных лиц Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты в дополнение к введенным в пятницу новым санкциям против шести венесуэльцев ввели визовые ограничения против десятков граждан Венесуэлы, "ответственных за подрыв демократии" в этой стране. Об этом заявил в пятницу спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс на брифинге для журналистов в Госдепартаменте.

"Соединенные Штаты ввели новые визовые ограничения против лиц, ответственных за подрыв демократии в Венесуэле", - сказал он. По просьбе журналиста он отметил, что речь идет "о десятках лиц", однако отказался называть их имена, сославшись на конфиденциальность такого рода данных. "Мы продолжаем рассматривать [ограничения против] ближайших соратников [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро", - сказал он.

Ранее в пятницу минфин США включил шесть человек в свои санкционные списки, в том числе командующего Национальной гвардией Венесуэлы генерала Ричарда Лопеса Варгаса, начальника полиции штата Тачира (граничащего с Колумбией) Кристиана Моралеса Самбрано. Ведомство пояснило, что включило в черный список "шесть должностных лиц Венесуэлы, которые связаны с нелегитимным бывшим президентом Николасом Мадуро и причастны к препятствованию доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу 23 февраля 2019 года".