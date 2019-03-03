Times: саммит в Ханое завершился досрочно из-за требования закрыть секретный ядерный завод

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Причиной досрочного завершения саммита США - КНДР в Ханое стало требование американцев закрыть якобы находящееся в окрестностях Пхеньяна секретное предприятие, на котором ведутся работы по обогащению урана. С таким утверждением выступила в воскресенье британская газета Sunday Times .

Она сослалась на бывшего сотрудника посольства КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо, получившего несколько лет назад убежище в Южной Корее. Он считает, что стороны не подписали итоговое соглашение из-за "секретного предприятия по обогащению урана".

Газета полагает, что речь идет об объекте, якобы расположенном в городе Чхоллима в нескольких километрах от столицы КНДР вниз по течению реки Тэдонган. По данным издания, во время переговоров США сообщили то, что им известно об этом заводе, и потребовали ликвидировать его, однако после того как лидер КНДР Ким Чен Ын отказался от этого, переговоры приостановили. Вскоре после этого президент США Дональд Трамп вылетел в США, а Ким Чен Ын продолжил визит во Вьетнам.

Sunday Times утверждает, что разведка США давно считала, что в КНДР действует еще одно предприятие по обогащению урана. Как пишет издание, вывод о местоположении такого завода сделали специалисты Центра по ядерному нераспространению Института международных исследований Миддлбери в городе Монтерей (штат Калифорния) на основе анализа спутниковых снимков.