Times: саммит в Ханое завершился досрочно из-за требования закрыть секретный ядерный завод

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Причиной досрочного завершения саммита США - КНДР в Ханое стало требование американцев закрыть якобы находящееся в окрестностях Пхеньяна секретное предприятие, на котором ведутся работы по обогащению урана. С таким утверждением выступила в воскресенье британская газета Sunday Times.
Она сослалась на бывшего сотрудника посольства КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо, получившего несколько лет назад убежище в Южной Корее. Он считает, что стороны не подписали итоговое соглашение из-за "секретного предприятия по обогащению урана".
Газета полагает, что речь идет об объекте, якобы расположенном в городе Чхоллима в нескольких километрах от столицы КНДР вниз по течению реки Тэдонган. По данным издания, во время переговоров США сообщили то, что им известно об этом заводе, и потребовали ликвидировать его, однако после того как лидер КНДР Ким Чен Ын отказался от этого, переговоры приостановили. Вскоре после этого президент США Дональд Трамп вылетел в США, а Ким Чен Ын продолжил визит во Вьетнам.
Sunday Times утверждает, что разведка США давно считала, что в КНДР действует еще одно предприятие по обогащению урана. Как пишет издание, вывод о местоположении такого завода сделали специалисты Центра по ядерному нераспространению Института международных исследований Миддлбери в городе Монтерей (штат Калифорния) на основе анализа спутниковых снимков.
На пресс-конференции по итогам саммита Трамп заявил, что северокорейская сторона хотела добиться отмены всех санкций в обмен на ликвидацию ядерного объекта в Йонбене, но США такая ситуация не устроила. В свою очередь министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо подчеркнул, что Пхеньян на переговорах предложил лишь частичную отмену санкций, а не полную, как утверждал президент США. Глава МИД также отметил, что в обмен на частичное снятие санкций северокорейская сторона предложила ликвидировать все ядерные объекты в Йонбёне, остановить все ракетные и ядерные испытания и дать соответствующие письменные гарантии. По словам Ли Ён Хо, "текущая позиция КНДР не изменится, даже если США предложат новые переговоры".