Трамп считает, что суд по делу Манафорта подтвердил отсутствие сговора с Россией

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Позиция судьи и адвоката в деле бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, который был в четверг был приговорен в Александрии (штат Вирджиния) к 47 месяцам тюремного заключения, подтверждает отсутствие какого-либо сговора предвыборного штаба Трампа с Россией. Об этом американский лидер написал в пятницу на своей странице в Twitter .

Кто такой Пол Манафорт и в чем его обвиняют

"Как судья, так и адвокат в деле Пола Манафорта сказали ясно, и это могли слышать все - никакого сговора с Россией не было. Но мистификация с "охотой на ведьм" продолжается, несмотря на эти заявления и то, что говорили в комитетах по разведке Палаты представителей и Сената, а также сенатор [Ричард] Берр. Это очень плохо для страны!" - заявил он.

В четверг суд американского города Александрия (штат Вирджиния) приговорил бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта к 47 месяцам тюремного заключения по ряду обвинений, среди которых нарушения налогового и банковского законодательств и сокрытие зарубежных банковских счетов. Манафорт также является ответчиком в суде столичного округа Колумбия. В Вашингтоне ему вынесут приговор 13 марта. Многие американские СМИ допускают, что Трамп может помиловать бывшего руководителя своего предвыборного штаба.

В 2017 году спецпрокурор США Роберт Мюллер, который проводит расследование относительно приписываемого РФ влияния на выборы, предъявил Манафорту обвинения, при этом они не были связаны с его участием в избирательной кампании, а имели отношение к периоду его работы в интересах правительства Украины, Партии регионов и президента Виктора Януковича.

Спецслужбы США приписывают России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследования на этот счет продолжают вести ФБР, спецкомитет по разведке Сената, а также аппарат Мюллера. Трамп и его ближайшие помощники неоднократно отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.