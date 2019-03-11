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Акции протеста в Алжире
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В Алжире назначен новый премьер-министр

Им стал бывший министр внутренних дел, местного самоуправления и обустройства территории Нуреддин Бедуи

ТАСС, 11 марта. Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика назначил Нуреддина Бедуи новым премьер-министром страны. Об этом сообщило в понедельник агентство APS.

До этого Бедуи возглавлял министерство внутренних дел, местного самоуправления и обустройства территории.

Ранее стало известно, что прежний глава правительства Ахмед Уяхья подал прошение об отставке. Глава государства принял отставку и выразил Уяхье благодарность за усилия, приложенные им при выполнение обязанностей премьер-министра.

Уяхья занимал кресло премьера четыре раза, в последний раз он вступил в эту должность 15 августа 2017 года.

В новость были внесены изменения (21:29 мск) - добавлена информация о назначении нового главы правительства

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Бутефлика, АбдельазизАлжирАкции протеста в Алжире
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