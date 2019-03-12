Мэй подтвердила, что 13 марта парламент проголосует по вопросу о Brexit без сделки

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Глава правительства Великобритании Тереза Мэй во вторник вечером подтвердила, что 13 марта депутаты Палаты общин смогут проголосовать по вопросу о возможности выхода страны из европейского сообщества без сделки с ЕС. Премьер-министр выступила с этим заявлением после того, как парламентарии во второй раз отклонили проект соглашения с Брюсселем об условиях Brexit.

Еще два голосования

"Две недели назад, стоя на этом же самом месте, я сделала несколько обещаний, касавшихся того, какие шаги будут предприняты в том случае, если палата отвергнет предлагаемую сделку. Я намерена полностью придерживаться сделанных обещаний. Позднее сегодня мы рассмотрим предложение провести завтра голосование по вопросу о том, поддерживает ли палата выход из ЕС без сделки 29 марта", - сказала Мэй.

Глава правительства подчеркнула, что из-за важности рассматриваемого вопроса предстоящее голосование будет "свободным" по формату. Депутаты смогут игнорировать партийную дисциплину и голосовать, руководствуясь только личными убеждениями, независимо от официальной позиции своей партии.

Премьер также подтвердила, что если парламентарии отвергнут возможность Brexit без сделки, то 14 марта на голосование в Палате общин будет поставлен вопрос о необходимости переноса даты выхода страны из ЕС с 29 марта на более поздний срок. Она также пообещала, что ее правительство намерено выполнить волю депутатов. В случае, если Палата общин проголосует за перенос Brexit, кабмин обратится к ЕС с ответствующим запросом. Статья 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе предусматривает и возможность продления двухгодичного срока, который отводится стране-члену ЕС для выхода из сообщества, но лишь если данная инициатива получит единогласное одобрение Европейского совета.

У ЕС будут вопросы

"Однако позвольте мне со всей ясностью заявить о том, что проблемы, с которыми мы столкнулись, не будут решены, если парламент проголосует против выхода из ЕС без сделки и за продления сроков [осуществления Brexit]. Евросоюз захочет знать, для каких целей мы намерены использовать дополнительное время, - подчеркнула Мэй. - Палате придется ответить на этот вопрос. Хочет ли она аннулировать уведомление о задействовании статьи 50 [Лиссабонского договора], провести второй референдум или покинуть ЕС с соглашением, но не этим соглашением?"

В своем выступлении перед депутатами Мэй также повторила, что сама выступает за то, чтобы страна покинула Евросоюз, договорившись с Брюсселем об условиях Brexit и будущего сотрудничества сторон. По ее словам, проект соглашения, который был во вторник предложен британским парламентариям, и согласованные в понедельник в Страсбурге дополнения к нему являются "лучшей и единственной доступной сделкой". Как предупредил накануне председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, "третьего шанса" согласовать условия Brexit Брюссель Лондону не даст.

Опять поражение

Во вторник вечером британские депутаты вновь отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit. Во время голосования в Палате общин 391 депутат отклонил проект соглашения, внесенный в нижнюю палату парламента премьер- министром. Поддержали его 242 народных избранника. Таким образом, всего за 17 дней до даты официального "развода" с Евросоюзом у Лондона и Брюсселя до сих пор нет четко оговоренных условий Brexit.

Этот результат не стал неожиданностью, так как ранее поддержать сделку Мэй отказалась не только оппозиция, но и часть однопартийцев главы правительства. Не голосовать за проект соглашения в его нынешнем виде своих членов призвало руководство влиятельной группы евроскептиков внутри правящей Консервативной партии Великобритании. Ту же позицию заняли депутаты североирландской Демократической юнионистской партии (ДЮП), которая является формальным союзником консервативного правительства меньшинства и должна обеспечивать тори перевес в парламенте по ключевым вопросам.

Итоги голосования стали новым поражением для Терезы Мэй, положение которой в Консервативной партии стало столь шатким, что многие тори стали открыто говорить о том, что ей нужно будет задуматься об отставке в случае, если парламент вновь отвергнет сделку.

В новость были внесены изменения (23:53 мск) - приводится дополнительная информация, цитаты Мэй