Гуайдо призвал венесуэльцев воздержаться от погромов магазинов и мародерства

КАРАКАС, 13 марта. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во вторник призвал жителей республики уважать частную собственность предпринимателей и отказаться от погромов магазинов и мародерства.

Каракас погрузился во тьму. Однако жизнь в городе продолжается

Ранее газета El Nacional сообщила, что злоумышленники за два дня разграбили свыше 350 магазинов в венесуэльском штате Сулия, который с 7 марта остался без электричества, как и большая часть страны.

"В городе Маракайбо [столица штата] народ переживает очень тяжелые времена. Наше почтение всему народу штата Сулия. Мы понимаем, какое отчаяние там спровоцировал режим [Николаса Мадуро]. Однако мы должны уважать частную собственность", - сказал Гуайдо во время митинга в одном из районов Каракаса.

Оппозиционер призвал граждан проявлять солидарность и помогать нуждающимся. "Мы должны протянуть руку помощи тем, кто нуждается в ней сегодня", - подчеркнул он.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стал саботаж на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По мнению некоторых экспертов, эта авария стала беспрецедентной по масштабам.

В понедельник Национальная ассамблея (однопалатный парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро) по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии. Во вторник министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что подача электричества восстановлена практически на всей территории Боливарианской Республики.