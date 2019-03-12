В Конгрессе США советуют приостановить полеты Boeing 737 MAX и хотят начать расследование

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз считает целесообразным приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX в США и намерен провести слушания с целью установить ее причины. Об этом политик, возглавляющий подкомитет по авиации и космосу в комитете Сената Конгресса США по торговле, науке и транспорту, написал во вторник на своей странице в Twitter.

"В свете решений регулирующих органов по всему миру приостановить полеты модели 737 MAX я считаю, что было бы предусмотрительно тоже временно приостановить полеты самолетов 737 MAX в США до тех пор, пока Федеральное авиационное управление не подтвердит безопасность этих самолетов", - сказал он. "Как председатель подкомитета по авиации и космосу в комитете Сената Конгресса США по торговле, науке и транспорту, я намерен провести слушания, чтобы расследовать эти авиакатастрофы, определить факторы, которые способствовали этому, и убедиться в том, что авиапромышленность США остается самой надежной в мире", - добавил сенатор.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила телеканалу "Фокс ньюс", что Белый дом считает преждевременным приостанавливать эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX в США. Пресс-секретарь Белого дома заверила, что администрация президента США поддерживает постоянный контакт с Федеральным авиационным управлением и Министерством транспорта страны в связи с катастрофой в Эфиопии.

О приостановке полетов Boeing 737 MAX заявили ранее ряд стран. Федеральное авиационное управление США на данный момент не предписывает никаких дальнейших действий в отношении Boeing 737 MAX 8.

Выполнявший рейс из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в Найроби 10 марта Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Все 157 человек на борту, в том числе трое граждан РФ, погибли. Точные причины авиакатастрофы пока не установлены, спасателям удалось обнаружить оба бортовых самописца.