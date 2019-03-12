Федеральное авиационное управление США пока не планирует запрещать полеты Boeing 737 MAX

ТАСС, 13 марта. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США на данный момент не собирается отдавать распоряжение о приостановке полетов Boeing 737 MAX, несмотря на то, что ряд стран ввели такие временные запреты после катастрофы в Эфиопии.

"К настоящему времени наша проверка не выявила каких-либо систематических проблем функционирования и не предоставляет основания для распоряжения о приостановке полетов, - говорится в заявлении управления, размещенном во вторник в его "Твиттере". - Другие управления гражданской авиации также не предоставили нам данных, которые бы потребовали принятия мер".

В ФАУ отметили, что, если в ходе расследования, которое проводится из катастрофы Boeing 737 MAX в Эфиопии, будут обнаружены какие-либо проблемы, связанные с пригодностью к эксплуатации данной модели, управление "незамедлительно предпримет надлежащие меры".

О приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций во вторник заявил ряд стран. В то же время компания Boeing сообщила, что уверена в безопасности самолетов этого типа, однако понимает решение регуляторов приостановить полеты.

Авиакатастрофа в Эфиопии унесла 10 марта жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены, спасателям удалось обнаружить оба бортовых самописца.

29 октября прошлого года Boeing 737 MAX 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air ("Лайон эйр") выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг. Примерно через 13 минут после вылета из столичного аэропорта самолет рухнул в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. Согласно полученным данным первого бортового самописца, на лайнере было обнаружено как минимум шесть технических сбоев.

