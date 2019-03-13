Лидер Кубы сравнил ситуацию с отключением электричества в Венесуэле с блокадой Ленинграда

ГАВАНА, 13 марта. /ТАСС/. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель считает, что отключение электроэнергии в Венесуэле было организовано США и направлено на создание опасных для жизни условий ее граждан. Заявление он разместил в среду в Twitter .

"Преступная агрессия против Венесуэлы вдохновлена худшими действиями фашистов, такими как блокада Ленинграда, направленная на то, чтобы вызвать в городе голод. Никто не сомневается, что отключение электроэнергии в Венесуэле связано с диверсией, организованной США", - написал политик.

В прошлый четверг Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.

По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдепартамент США отверг эти обвинения.

В понедельник Национальная ассамблея (однопалатный парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро) по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии. Во вторник министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что подача электричества восстановлена практически на всей территории Боливарианской Республики.