Молдавские демократы готовы уступить оппозиции пост премьер-министра

КИШИНЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Контролирующая правительство Демократическая партия Молдовы (ДПМ) готова уступить пост премьер-министра проевропейскому оппозиционному блоку Acum ("Сейчас"), который вновь пригласила на переговоры по формированию парламентского большинства. Об этом сообщил в ходе брифинга в четверг вице-председатель ДПМ Андриан Канду, который выразил сожаление в связи с отказом на первое предложение.

"Несмотря на то, что демократы получили большее количество мандатов в парламенте, чем блок Acum, мы были готовы предложить им важную роль в том, что касается управления правительством. Другими словами, мы были готовы даже предложить им пост премьер-министра", - сказал Канду. "Мы решили сделать новое предложение Acum к переговорам по формированию парламентского большинства и решению других судьбоносных для страны вопросов. Если это предложение будет отклонено, партия вновь соберется на заседание, чтобы обсудить дальнейшие действия", - уточнил Канду.

Несколько дней назад лидеры блока Acum отвергли возможность сотрудничества со всеми партиями, прошедшими в парламент Молдавии, выдвинув жесткие условия по реформированию политической системы страны. По их словам, в новом парламенте блок, в который вошли "Платформа "Достоинство и правда" и Партия действия и солидарности, будет добиваться принятия декларации о том, что "Молдавия - захваченное государство". Оппозиция будет настаивать на отставке генерального прокурора и "назначении независимого руководителя, предпочтительно из Евросоюза". Кроме того, они будут требовать отставки руководителей Службы информации и безопасности, Центральной избирательной комиссии, Координационного совета по телевидению и радио, состав Высшей судебной палаты и других.

Выборы в Молдавии

По итогам выборов 24 февраля в 101-местный парламент Молдавии избраны три партии и блок, но ни один из них не получил 51 мандат для формирования правительства. Лидерами стали социалисты с 35 мандатами, у демократов - 30, у Acum - 26. В законодательный орган также прошли семь депутатов партии "Шор" и трое независимых.

Президент Молдавии Игорь Додон обещал созвать парламент на первое заседание до 26 марта. После этого у депутатов будет три месяца на формирование большинства и нового правительства. В противном случае парламент будет распущен и объявлены досрочные выборы.