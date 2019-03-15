Полиция Новой Зеландии уточнила число задержанных в связи со стрельбой в мечетях

ТАСС, 15 марта. Полиция Новой Зеландии уточнила в пятницу, что в связи со стрельбой в мечетях города Крайстчерч задержаны три подозреваемых, а не четыре, как сообщалось ранее.

Что известно о нападении на мечети в Новой Зеландии

"28-летнему мужчине предъявлены обвинения в убийстве, он должен предстать перед окружным судом завтра утром. Еще двое остаются под стражей. Еще один человек был задержан ранее сегодня, однако это не связано с данными событиями", - говорится в сообщении в Twitter правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в связи с инцидентом задержаны четыре человека: трое мужчин и одна женщина.

В пятницу вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате теракта погибли, по последним данным, 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы.