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Отставка Нурсултана Назарбаева

Назарбаев обсудил с Путиным решение о прекращении полномочий президента Казахстана

Политики договорились о продолжении регулярных контактов в будущем

АСТАНА, 19 марта. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел во вторник телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, с которым обсудил решение о прекращении полномочий главы государства с 20 марта. Об этом сообщила пресс-служба лидера республики.

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"Главы государств говорили о решении прекратить исполнение полномочий президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с 20 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечено, что президенты договорились о продолжении регулярных контактов в будущем.

Нурсултан Назарбаев заявил во вторник, что слагает с себя полномочия главы государства. При этом он останется председателем Совета безопасности республики, председателем партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), членом Конституционного совета. Полномочия президента переходят к председателю Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с момента принесения присяги народу Казахстана, которая намечена на 20 марта.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияНазарбаев, Нурсултан АбишевичОтставка Нурсултана Назарбаева
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