Эксперт: Назарбаев хочет обеспечить организованную передачу власти и ее преемственность

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Решение Нурсултана Назарбаева сложить с себя полномочия президента Казахстана подсказано заботой о собственном престиже и стремлением обеспечить организованную передачу власти и ее преемственность. Такое мнение высказала во вторник на страницах американской газеты The New York Times руководитель программы Центральной Азии в столичном Университете Джорджа Вашингтона Марлен Ларюэль.

Как это произошло и что будет дальше

Нурсултан Назарбаев уходит с поста главы Казахстана. Как это произошло и что будет дальше

"Ему [Назарбаеву] небезразличен его собственный престиж на международной арене", - отметила эксперт. "Он думал, чтобы было бы хорошо остаться в памяти как президент, который отошел от власти и не скончался во время исполнения полномочий", - добавила Ларюэль.

По оценке The New York Times, "во внешней политике Казахстан до сих пор искусно балансировал между двух соседних гигантов - Россией и Китаем, сохраняя при этом дружественные связи с Соединенными Штатами".

Назарбаев заявил во вторник, что слагает с себя полномочия главы государства. При этом он останется председателем Совета безопасности республики, председателем партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), членом Конституционного совета. Полномочия президента переходят к председателю Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с момента принесения присяги народу Казахстана, которая намечена на 20 марта.