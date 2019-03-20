В МИД Китая заявили, что Пекин не будет участвовать в космической гонке вооружений

ПЕКИН, 20 марта. /ТАСС/. Китай выступает за мирное использование космического пространства, солидарен в этом с Россией и никогда не будет участвовать в гонке вооружений. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

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"Китай неизменно выступает за мирную эксплуатацию космоса, против его милитаризации, - отметил он, выступая на регулярном брифинге. - В течение целого ряда лет КНР и Россия на Конференции по разоружению в Женеве совместно выступают против распространения оружия в космическом пространстве <…> Китай никогда не будет участвовать в космической гонке вооружений".

По словам дипломата, космос следует считать "всеобщим достоянием, защита безопасности которого - задача каждого".

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что не исключает возможности проведения новых консультаций между Вашингтоном и Москвой по контролю над вооружениями и полагает, что в них следует участвовать и Пекину. По его словам, одна из причин, почему Соединенные Штаты пытаются укрепить национальную систему противоракетной обороны, - наращивание ядерного потенциала Китаем.