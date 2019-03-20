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Власти Астаны поддержали переименование города в Нурсултан

Ранее парламент республики одобрил соответствующие поправки в законодательство

АСТАНА, 20 марта. /ТАСС/. Депутаты маслихата (местного представительного органа) Астаны проголосовали за переименование столицы Казахстана в Нурсултан. Об этом в среду сообщило агентство Tengrinews.

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По итогам голосования депутаты на 46-й внеочередной сессии маслихата города Астаны шестого созыва поддержали решение переименовать Астану в Нурсултан, говорится в сообщении.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее в среду предложил назвать столицу республики в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Парламент Казахстана в тот же день принял соответствующие законодательные поправки.

В среду Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана. Назарбаев заявил во вторник, что слагает с себя полномочия главы государства. Как заявил первый президент Казахстана в своем обращении к народу, он останется председателем Совета безопасности республики, председателем партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), членом Конституционного совета.

Теги
КазахстанНазарбаев, Нурсултан Абишевич
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