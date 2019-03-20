Эксперты: Мэй может назначить внеочередные выборы, если парламент не утвердит сделку с ЕС

ЛОНДОН, 20 марта. /ТАСС/. Глава правительства Великобритании Тереза Мэй в среду вечером может объявить, что если Палата общин с третьей попытки не утвердит соглашение о Brexit, правительство назначит внеочередные парламентские выборы. Об этом написал в своем Twitter политический обозреватель Четвертого канала британского телевидения Гэри Гиббон.

"Мэй может сообщить о том, что очередное поражение в парламенте при голосовании по ее сделке на следующей неделе может привести к досрочным выборам", - говорится в твите. По словам Гиббона, существует также вероятность того, что, пытаясь склонить на свою сторону однопартийцев-евроскептиков, Мэй пообещает досрочно покинуть пост премьер-министра. Ранее в интервью Би-би-си о возможности назначения Мэй досрочных выборов заявил также британский политолог Джон Кертис.

Ранее Мэй сообщила британским парламентариям о том, что направила главе Евросовета Дональду Туску письмо с просьбой отложить Brexit на 3 месяца - с 29 марта на конец июня. Она также подчеркнула, что предложит Палате общин вновь проголосовать по проекту соглашения с Брюсселем, дополнив его предложениями по защите внутреннего рынка Великобритании. Новые договоренности необходимы для того, чтобы спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу согласился разрешить в третий раз провести голосование по проекту соглашения с Евросоюзом. 18 марта Беркоу заявил, что не позволит вновь вносить на рассмотрение законодателей то же предложение, которое ранее уже дважды отвергали депутаты.

Туск, в свою очередь, заявил о том, что короткая отсрочка Brexit возможна, но только в том случае, если британский парламент одобрит сделку, которой кабинет Мэй достиг с Брюсселем. При этом, по словам Туска, вопрос о том, насколько далеко во времени будет отодвинут Brexti, остается открытым и будет обсуждаться главами государств и правительств ЕС в четверг.