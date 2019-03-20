Мэй заявила, что испытывает огромное сожаление из-за отсрочки Brexit

ЛОНДОН, 20 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй испытывает огромное сожаление, что выход страны из ЕС пришлось отсрочить, и считает, что большую ответственность за это несут британские депутаты, которые дважды отклонили проект соглашения с ЕС об условиях Brexit. Об этом глава правительства заявила в среду вечером в публичном телеобращении.

"Задержка [Brexit] взывает у меня лично огромное сожаление", - сказала она и добавила, что "не готова откладывать Brexit далее, чем 30 июня".

При этом Мэй обратилась к депутатам с призывом поддержать сделку, заявив: "Пока что парламент предпринимал все возможное для того, чтобы избежать необходимости сделать выбор. На голосование ставились предложение за предложением и поправка за поправкой, однако парламент так и не решил, чего же он хочет. Депутаты были готовы заявлять только о том, чего они не хотят".

"Я искренне надеюсь на то, что парламентарии надут способ поддержать сделку, которую я согласовала с ЕС", - сказала она. "Нам давно пора принять решение", - добавила Мэй.

Премьер-министр предупредила, что выступает против идеи проведения повторного референдума, на чем настаивает, в частности, оппозиционная Лейбористская партия. "Некоторые предлагали провести второй референдум. Я не верю в то, что вы этого хотите, и это никак не то, чего хотела бы я", - сообщила Мэй.

Британский премьер в среду запросила у ЕС отсрочить дату выхода страны из ЕС до 30 июня вместо запланированного 29 марта. Однако глава Евросовета Дональд Туск в ответ заявил, что перенос "развода" на небольшой срок возможен, но при условии, что парламент королевства одобрит сделку по Brexit. Ранее британские законодатели уже дважды отвергали этот проект соглашения - 15 января и 12 марта. На этой неделе спикер Палаты общин Джон Беркоу предупредил, что не даст правительству вынести на голосование сделку в третий раз, если та не будет существенно изменена.