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Политический кризис в Венесуэле

МИД Венесуэлы: заявления США о намерении Мадуро сбежать призваны скрыть провал переворота

Глава венесуэльского дипведомства Хорхе Арреаса призвал американское правительство вспомнить про дипломатию

КАРАКАС, 1 мая. /ТАСС/. Слова госсекретаря США Майкла Помпео о том, что российские власти якобы отговорили во вторник президента Венесуэлы Николаса Мадуро не покидать страну, свидетельствуют о том, что Белый дом хочет скрыть провал госпереворота путем распространения ложной информации.

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Соответствующее заявление во вторник сделал в Twitter глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"Придумывать ложные новости - очень грустный способ признать, что переворот, который вы поддержали, провалился... в очередной раз. В правительстве США должны вспомнить про дипломатию", - написал он.

Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу CNN во вторник выступил с утверждением, что российские власти якобы "уговорили президента Венесуэлы Николаса Мадуро не покидать страну", хотя "он был готов". По его мнению, президент Венесуэлы намеревался сбежать в Гавану.

В Каракасе и других городах Венесуэлы в настоящий момент идут антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо. По последним данным, в ходе столкновений, сопровождающих акции протеста в столице Венесуэлы, пострадали не менее 69 человек.

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