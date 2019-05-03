Пентагон не опасается повторения иракского сценария в Венесуэле и уверен в данных разведки

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан выразил уверенность в том, что американская разведка адекватно оценивает ситуацию в Венесуэле. Об этом он заявил в пятницу журналистам после совещания с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и государственным секретарем Майклом Помпео, которое было посвящено событиям в Венесуэле. Его слова приводит агентство Reuters .

"У меня нет ощущения того, что у нас есть какие-то пробелы в разведывательных данных. Я думаю, что мы очень хорошо осведомлены", - сказал он, отвечая на вопрос о том, не опасается ли Пентагон возможной ошибки в связи с неверными данными американской разведки, как это было перед вторжением США в Ирак в 2003 году. При этом он не стал упоминать о какой-либо возможности военной интервенции США в Венесуэле, лишь повторив официальную позицию американской администрации, которая заключается в том, что "рассматриваются все варианты действий".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты, по его мнению, начали войну в Ираке в 2003 году из-за неверных данных американской разведки. По этой причине он признал, что не всегда соглашается с собственными спецслужбами, чтобы не совершать подобных ошибок.