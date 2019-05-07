Госдепартамент пока не объявляет визит Помпео в Сочи

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Американское правительство не опровергает информацию о планируемой поездке госсекретаря США Майкла Помпео в Сочи, но пока не объявляет этот визит.

"В данное время у нас нет объявления ни о какой поездке", - заявила во вторник корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента, комментируя данные о предстоящем визите Помпео в Россию.

Ранее во вторник достоверность таких сведений подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "В связи с появившимися в СМИ сообщениями о возможных датах переговоров [министра иностранных дел России Сергея] Лаврова и Помпео хотела бы уточнить, что речь идет о готовящейся встрече 14 мая в Сочи", - заявила она ТАСС. По словам Захаровой, "официально визит и переговоры будут анонсированы на сайте МИД России". "Просьба ориентироваться на официальную информацию", - добавила дипломат.

В свою очередь в Кремле не исключили, что Помпео в Сочи примет президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что на 14 мая в Сочи намечены переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран. "Это главное, что запланировано у Помпео в Сочи, а уже по итогам этих переговоров глав дипломатических ведомств мы не исключаем, что Помпео будет принят президентом России", - сказал Песков.