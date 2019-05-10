AP: группа американских бомбардировщиков B-52 прибыла на авиабазу в Катаре

ТАСС, 10 мая. Группа бомбардировщиков B-52 ВВС США, которую глава Белого дома Дональд Трамп распорядился направить на Ближний Восток под предлогом якобы имеющейся угрозы со стороны Ирана, прибыла на расположенную в Катаре американскую военную базу. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP).

По его данным, бомбардировщики прибыли на базу Эль-Удейд в Дохе в ночь на пятницу. Их точное число не приводится. Как отмечает агентство со ссылкой на представителей ВВС США, еще несколько B-52 в среду приземлились в юго-западной части азиатского региона. Конкретное местоположение в ВВС не назвали, однако, как отмечает AP, речь может идти об авиабазе Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил 5 мая о том, что Вашингтон в качестве сигнала властям Ирана направит ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ). В нее входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.

Во вторник представители Центрального командования ВС США заявили, что Вашингтон якобы получил информацию о подготовке Ираном возможной атаки на американские силы на Ближнем Востоке. Как сообщало ранее AP, Вашингтон также рассматривает возможность разместить на Ближнем Востоке зенитные ракетные комплексы Patriot.