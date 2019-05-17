Правящая коалиция в Раде объявила о самоликвидации в надежде избежать роспуска парламента

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Формально существовавшая в Верховной раде правящая коалиция во главе с "Блоком Петра Порошенко" за три дня до инаугурации нового президента официально объявила о прекращении своей деятельности. В пятницу ее покинула фракция "Народного фронта". По словам спикера Рады и члена "Народного фронта" Андрея Парубия, это означает, что с этого момента запускается механизм формирования в парламенте новой правящей коалиции. "На это по закону отводится один месяц", - подчеркнул он.

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Запуск процесса создания новой правящей коалиции, по замыслу авторов этого сценария, должен лишить Зеленского возможности распустить Раду и назначить досрочные парламентские выборы. Дело в том, что у нового главы государства нет практически ни одного представителя в Верховной раде, которая избиралась еще в 2014 году. А очередные парламентские выборы предстоят только осенью нынешнего года. Поэтому дальнейшая судьба Рады оказалась в центре внимания сразу же после победы Зеленского на президентских выборах. Однако возможности роспуска парламента довольно жестко регламентированы законом. В частности, президент не может этого сделать, если до истечения срока полномочий действующего созыва осталось менее шести месяцев. В данном случае этот срок наступает 27 мая. Так что у Зеленского после его инаугурации, которая назначена на 20 мая, формально останется еще неделя на принятие решения. Но и для роспуска парламента нужна причина. Одной из таких причин закон называет неспособность депутатов сформировать большинство в течение 30 дней. Объявляя о "самороспуске", депутаты Рады из числа сторонников уходящего президента Петра Порошенко рассчитывают, что теперь у них формально есть еще месяц на консультации, а новый президент, таким образом, лишается возможности объявить досрочные выборы до 27 мая. Разъяснения экспертов Тем не менее эксперты рекомендуют не торопиться с выводами. "Распад коалиции создает проблему Зеленскому с роспуском Верховной рады. Но Украина - страна неограниченных возможностей, и здесь возможно все, в том числе и досрочные выборы в парламент в такой ситуации", - заявил в беседе с корреспондентом ТАСС украинский политолог Андрей Золотарев. Эксперт пояснил, что помочь Зеленскому распустить Раду, несмотря на запуск в парламенте механизма формирования нового большинства, могут два фактора. "Например, может быть судебное решение о том, что коалиции в Раде и так нет уже три года, и все сроки давно вышли, - указал он. - Также Зеленский может пригласить к стенам парламента тысяч пятьдесят народу и поставить депутатов перед дилеммой - выйти через парадный вход или через окна". Реализации этих вариантов, по его мнению, может способствовать серьезная общественная поддержка Зеленского. Неожиданно в поддержку Зеленского выступила и постпред уходящего президента в Раде Ирина Луценко. "Народный фронт" имел полное право выйти из коалиции, - заявила она. - Это означает, что в 30-дневный срок по законодательству есть время для создания новой коалиции в Раде. Означает ли это, что Зеленский может все равно распустить парламент? Да, это означает". Эту позицию обосновал украинский юрист, экс-глава администрации четвертого президента страны Виктора Януковича Андрей Портнов. "Факт состоит в том, что в Раде с 2016 года нет никакой правящей коалиции... И на этом основании президент в любой момент может подписать указ о роспуске парламента и о назначении досрочных выборов", - сказал он в пятницу в комментарии изданию "Страна".

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"Президент Зеленский может подписать указ о роспуске буквально сразу же после инаугурации. И никакие решения суда ему для этого не нужны", - заявил Портнов, пояснив, что несогласные с таким решением президента потом могут обращаться в суд. Сам Зеленский в пятницу уже дал понять, что не намерен отказываться от своих планов. "Сегодня одна из фракций в Верховной раде решила выйти из "коалиции". Но как можно выйти из того, чего нет? Фактически коалиции не существует уже три года - с тех пор, как ее оставили фракции "Самопомощи", "Батькивщины" и Радикальной партии Олега Ляшко. Поэтому нынешняя игра в парламенте - очередное свидетельство того, что депутатам безразличны люди, которые их избрали, а продлить свое безмятежное существование для них важнее", - заявили в пресс-службе Зеленского агентству "Укринформ". В команде избранного президента уверены, что страна нуждается в изменениях и глубинных реформах. "Это запрос украинского народа. И для его реализации нужен дееспособный парламент", - подчеркнули в пресс-службе. В этой ситуации показательна позиция и главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, который еще в начале мая заявил "Судебно-юридической газете", что Зеленский будет иметь все основания для роспуска парламента, даже если коалиция сама объявит о своем развале. "Если официально будет сообщено об отсутствии в Раде коалиции, это не станет началом отсчета, предусмотренного Основным законом Украины месяца для формирования новой коалиции, ведь только президент Украины в своем указе может установить, как долго в Верховной раде действительно отсутствует коалиция депутатских фракций и какие последствия это будет иметь. Фактически с момента принятия президентом соответствующего указа процесс создания коалиции депутатских фракций не будет иметь никакого юридического значения", - считает глава суда. Тем не менее, если Зеленский все же пойдет на роспуск Рады, то бывшие члены коалиции Порошенко попытаются "заблокировать это решение в судах хотя бы до 27 мая", считает политолог Руслан Бортник. "Ситуация перейдет в судебную стадию, работа парламента хаотизируется, кадровые и законодательные трансформации могут оказаться заблокированными", - добавил он. В любом случае противники Зеленского "попытаются выиграть время, дождаться, когда рейтинги нового президента начнут падать". "Если грамотно играть в судах, - считает Бортник, - то назначение досрочных выборов можно затянуть так, что они пройдут в один день с очередными, то есть 27 октября. А тогда Зеленскому придется отвечать уже не только на вопросы о коррупции и мире, но и о тарифах и доходах". Коалиции нет давно Нынешний состав Верховный рады был избран на внеочередных выборах осенью 2014 года. Они проходили после того, как в Киеве сменилась власть в результате силового смещения с поста президента Виктора Януковича и избрания вместо него Петра Порошенко. Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была создана 27 ноября 2014 года. Тогда в нее вошли фракции от "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Самопомощи", Радикальной партии и "Батькивщины". Первоначально в составе коалиции было 302 депутата. Однако просуществовала она не так долго, из-за нарастающих разногласий коалицию постепенно начали покидать одна партия за другой. Заявления о том, что коалиция утратила необходимые по закону 226 депутатских мандатов, звучат уже довольно давно. От спикера Рады Андрея Парубия неоднократно требовали, чтобы он опубликовал список депутатов, которые входят в коалицию. Тот категорически отказывался это делать, ссылаясь на необязательность процедуры. В феврале 2016 года встал вопрос о досрочных выборах. Но Порошенко в условиях резкого падения его популярности отказался распустить Раду. С тех пор парламент продолжает работать, несмотря на отсутствие документально подтвержденного факта существования правящего большинства. Как отмечает издание "Страна", до недавнего времени суммарно "Блок Петра Порошенко и "Народный фронт" насчитывали максимум 215 депутатов. Маневр Коломойского Ряд экспертов, однако, высказывает мнение, что пятничный демарш "Народного фронта" рассчитан на то, чтобы убедить Зеленского отказаться от идеи роспуска парламента, что это своеобразное принуждение нового президента к диалогу. "Зеленскому лучше не экспериментировать с роспуском Рады, рискуя нарваться на отмену указа через суд. А лучше конструктивно работать с парламентом, где с помощью того же "Народного фронта" можно собрать 226 голосов для принятия необходимых законопроектов и кадровых назначений", - цитирует издание "Страна" свой источник из числа представителей "Народного фронта".