Милиция усилила охрану у здания парламента Абхазии, где проходит акция оппозиции

СУХУМ, 20 мая. /ТАСС/. Милиция усилила охрану в районе здания парламента Абхазии, где в понедельник проходит акция оппозиции с требованием о переносе выборов президента республики на осень, сообщил ТАСС представитель МВД Абхазии.

Акция началась утром в понедельник у здания парламента в центре Сухума. Участники требуют переноса в связи с болезнью основного кандидата на пост президента от оппозиционного блока Аслана Бжании, который из-за резкого ухудшения здоровья был госпитализирован в Москве. Представители оппозиции и члены его семьи заявляют, что Бжания мог быть отравлен. "Усилены меры безопасности с целью недопущения столкновений силами спецотряда быстрого реагирования СОБР", - сказал собеседник агентства.

Парламент отказался переносить дату выборов. Как передает корреспондент ТАСС, после решения парламента среди собравшихся произошли незначительные потасовки, также участники акции негативно отреагировали на прибытие к зданию парламенту спецподразделений МВД. Ранее глава МВД Гарри Аршба сообщал ТАСС, что по состоянию на утро в обеспечении порядка в центре Сухума заняты более 500 сотрудников правоохранительных органов.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба поручил обнародовать данные о здоровье Бжании. В понедельник в Москве приступила к работе группа Генпрокуратуры Абхазии для проверки информации о возможном отравлении кандидата от оппозиции.