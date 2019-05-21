СМИ: Австрийская партия свободы поддержит вотум недоверия Курцу

ВЕНА, 21 мая. /ТАСС/. Австрийская партия свободы после выхода из коалиции с Австрийской народной партией поддержит вотум недоверия оппозиции канцлеру Себастьяну Курцу. Об этом сообщило во вторник Австрийское агентство печати .

"Курц наивно полагает, что свободная партия после недоверия со стороны Курца не перестанет сама доверять ему. Когда бы ни состоялось экстренное заседание: кто доверяет - получает доверие в ответ. Кто не доверяет, получает недоверие", - сказал министр внутренних дел Херберт Кикль, чью отставку президенту предлагает канцлер.

В понедельник оппозиционные партии Австрии заявили о намерении созвать экстренное заседание парламента и предложить в Национальном совете вынести вотум недоверия Курцу, чтобы он ушел в отставку на фоне скандала вокруг бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

В частности, вотум недоверия канцлеру хочет вынести партия "Сейчас - Список Пильца". Однако сам Курц намерен блокировать экстренное заседание парламента и созвать его только после 26 мая - дня проведения в Австрии выборов в Европарламент.

Канцлер Австрии и лидер АНП Себастьян Курц в понедельник решил убрать из коалиционного правительства с АПС ее министра внутренних дел Херберта Кикля и продолжить его отставку президенту Александеру Ван дер Беллену. Курц считает Кикля причастным к скандалу вокруг Штрахе. Сразу после этого министры от АПС заявили о выходе из правительства в полном составе, потому что считают отставку министра безосновательной. Курц заявил, что в таком случае продолжит работать в правительстве меньшинства без министров от АПС.

Австрия готовится к досрочным выборам в Национальный совет в сентябре 2019 года. Причиной для их проведения стал скандал вокруг публикации в СМИ видео с участием Штрахе. На кадрах, снятых скрытой камерой, он и его помощник Йоханн Гуденус обсуждают с неизвестной русскоговорящей женщиной возможность покупки популярного издания Kronen Zeitung и информационной поддержки избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии. Курц объявил, что в связи с этими кадрами не видит возможности для дальнейшего сотрудничества с АПС в коалиционном правительстве из-за подозрений партнеров в злоупотреблении властью.

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