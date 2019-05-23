Правозащитники предупредили об угрозе СМИ США за рубежом из-за новых обвинений Ассанжу

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Решение Министерства юстиции США выдвинуть новые обвинения, грозящие основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу 175 годами тюрьмы, представляет собой прямое покушение на свободу слова, защищенную первой поправкой к американской конституции, и чревато последствиями для американских журналистов в таких странах, как Россия и Китай. С таким заявлением выступила в четверг на своем сайте правозащитная организация Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), базирующийся в Нью-Йорке.

США, Швеция и Великобритания против Ассанжа. Что известно о деле основателя WikiLeaks

"Впервые в истории нашей страны правительство предъявило уголовные обвинения публицисту за публикацию правдивой информации", - подчеркнул глава ACLU Бен Уизнер. "Это является беспрецедентной эскалацией нападок администрации Трампа [президента США Дональда Трампа] на журналистику и прямое покушение на первую поправку. Это закладывает опасный прецедент, которым могут воспользоваться против всех новостных организаций, которые требуют ответа от властей, публикуют их секреты", - добавил он.

ACLU считает также, что решение Минюста США представляет собой опасность для американских журналистов, вскрывающих секретную информацию других государств. "Если США могут судить иностранного публициста за нарушение наших законов в области секретности, то тогда ничто не мешает Китаю или России поступать таким же образом", - предостерег глава союза.

Минюст США предъявил в четверг 17 новых обвинений основателю организации WikiLeaks. Ассанжа обвиняют "в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации". Речь идет о нарушении закона о шпионаже, в том числе раскрытии имен секретных источников информации и сговоре.

Лондонский суд 1 мая приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. В настоящее время идет рассмотрение запроса США о его экстрадиции. Следующее процедурное слушание по этому делу должно состояться в Лондоне 30 мая.