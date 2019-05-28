СМИ: роль россиянки на скандальном видео со Штрахе сыграла студентка из Боснии

ВЕНА, 28 мая. /ТАСС/. Боснийская студентка выдала себя за племянницу российского олигарха во время встречи на Ибице с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе. Об этом сообщило во вторник австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на свои источники.

Австрийская общественность пытается найти авторов, организаторов и подсадных участников скандальной видеозаписи с участием Штрахе, обнародование которой спровоцировало острый внутриполитический кризис в Австрии. Речь идет о тщательно спланированной операции против бывшего вице-канцлера, мести за политику, которую проводила правая Австрийская партия свободы, пишет газета. Видеозапись была подготовлена и сделана немецким детективом, венским адвокатом, студенткой и еще двумя экспертами в области слежки и безопасности, чьи имена не называются. Заказчиков пытается установить следствие.

Боснийская студентка

По данным издания, роль предполагаемой "россиянки" на видео сыграла боснийская студентка, свободно владеющая русским языком. Именно ее выдали за племянницу олигарха из России. Девушку специально подбирали на кастинге, исходя из вкусов Штрахе. Платили актрисе €7 тыс. в сутки.

Для встречи со Штрахе заранее была подобрана подготовленная вилла на Ибице, которая уже использовалась для подобных операций. Кроме того, исполнители провокации против Штрахе использовали во время беседы алкоголь и запрещенные вещества, чтобы развязать язык Штрахе и его помощнику Йоханну Гуденусу.

Спецслужбы знали заранее

Проведение операции могло стоить ее организаторам €400 тыс. Как стало известно, авторы предлагали эту видеозапись за €1,5 млн некоторым влиятельным политикам и бизнесменам в Австрии, но те отказались. В итоге продать видеозапись удалось только за €600 тыс. неизвестной немецкой фирме, которая передала ее для публикации изданиям Der Spiegel и Suddeutsche Zeitung.

В настоящее время, согласно информации Kronen Zeitung, авторы компрометирующей съемки хотят избавиться от нее и удались полную версию, поскольку опасаются за свою жизнь. При этом австрийские спецслужбы знали о существовании скандальной видеозаписи, но не смогли заполучить ее до публикации в германских изданиях.

Прокуратура Вены уже ведет расследование с целью установления авторов скандальной видеозаписи со Штрахе, который подал заявление в отношении трех неназванных лиц. По словам Штрахе, компрометирующий видеоматериал был снят незаконно с использованием средств скрытой съемки, и его публикация нанесла ему ущерб. Бывший вице-канцлер уверен, что авторы этой видеозаписи организовали постановочную сцену, в результате которой он позволил себе свободный ход мыслей.

Кризис в Австрии

Штрахе был вынужден подать в отставку с поста вице-канцлера и председателя Австрийской партии свободы на фоне скандала вокруг публикации видеозаписи с его участием. На ней он в 2017 году вместе со своим помощником Йоханном Гуденусом на Ибице обсуждает с некой русскоговорящей женщиной возможность информационной поддержки избирательной кампании своей партии перед парламентскими выборами в обмен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.

В результате вспыхнувшего скандала в Австрии развалилось коалиционное правительство консерваторов и правых, были назначены досрочные парламентские выборы. Впоследствии парламент вынес вотум недоверия переходному правительству во главе с Себастьяном Курцем. Затем президент Александер Ван дер Беллен отправил кабинет министров Курца в отставку и назначил временно исполнять обязанности канцлера министра финансов и нового вице-канцлера Хартвига Лёгера до формирования переходного правительства.