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Назарбаев стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета

Такое решение было принято в ходе заседания ВЕЭС в узком составе

НУР-СУЛТАН, 29 мая. /ТАСС/. Участники заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в среду приняли решение о присвоении первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву звания почетного председателя ВЕЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай.

"Сегодня в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе было принято решение присвоить Нурсултану Назарбаеву звание "почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета", - написал Укибай на своей странице в Twitter.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что учитывая исторический вклад Назарбаева в становление Евразийского экономического союза, президент России Владимир Путин предложил присвоить ему звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияНазарбаев, Нурсултан Абишевич
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